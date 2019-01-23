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В России подскочили цены на алкоголь

12:33
  • среда
  • 23 января 2019

В ряде случаев стоимость поднялась на 40%

Российские импортеры вина, а также другого алкоголя в начале года были вынуждены повысить цены на продукцию. Это связано с увеличением НДС, ослаблением рубля и введением помарочного учета алкогольной продукции.

Так, цены подняла входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России компания Simple. Это произошло 14 января. Рост стоимости на часть продукции составил 6-8%. В ряде случаев он составил 20%, и даже 40%.

Другие импортеры алкоголя также признались в увеличении цен. Так, Beluga Group подняла их на 3–7% в зависимости от брендов. Продукция Roust в среднем подорожала на 5–6%. В "Ладоге" с 1 января цены на импортный портфель подняли на 2%, сообщает "Коммерсантъ". Ориентировочно, цены продержатся до марта. Они будут незначительно пересмотрены из-за постепенного перехода на акцизные марки нового образца, а также полноценного ввода помарочного учета. Он повлечет дополнительные издержки при работе с продуктом.

На данный момент речь идет о росте оптовых цен. Что касается потребителей, то они смогут ощутить на себе рост цен в рознице через два-три месяца.

Ранее стало известно, что из-за роста НДС и ставок по вкладам в наступившем году граждане России сделают накоплений почти на четверть больше, чем в прошлом. В "копилку" пойдет 5,5 триллиона рублей.

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