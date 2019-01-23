Минобороны раскрыло данные об испугавшей США ракете

Ракета 9М729 по техническим параметрам не может нарушить ДРСМД

Россия не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и США не предоставили никаких данных, которые бы доказывали обратное. Об этом сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский на брифинге по ракете 9М729.

По его словам, Вашингтон предполагает, что дальность полета этой ракеты превышает 500 километров. Однако это невозможно чисто технически. У нее максимальная дальность полета – 480 километров.

"В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - отметил Матвеевский.

На брифинге также выступила замглавы МИД России Сергей Рябков. Он сообщил, что решение США выйти из ДРСМД принято окончательно. По словам дипломата, для России неприемлемы требования Вашингтона избавиться от всех ракет 9М729. Рябков в очередной раз подчеркнул, что доводы США по ДРСМД несостоятельны, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года президента США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его мнению, Россия не соблюдает условия документа. В частности, это касается ракетного комплекса 9М729.