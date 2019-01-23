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Невзоров выл от боли после убийства жены

12:36
  • среда
  • 23 января 2019

Преступник был знакомым семьи

Супругу Бориса Невзорова Анастасию Иванову убили в собственной квартире. Артист первым обнаружил тело жены.

В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" актер поделился подробностями убийства супруги. "Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно", - сказал Невзоров.

Артист отметил, что сначала подозреваемым в убийстве был он сам. "Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел. Полина должна была приехать с бабушкой на день раньше, но им пришлось поменять билеты. Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом", - поделился Борис Невзоров.

После убийства в квартире пропали старый видеомагнитофон и три колечка, которые, по словам актера, "стоили копейки". Впоследствии преступника и самого убили.

Роман Анастасии Ивановой и Бориса Невзорова начался на съемочной площадке. Актер и актриса поженились, после чего у них родилась дочь.

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