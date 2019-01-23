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Россиянин изнасиловал девочку в городском автобусе

13:08
  • среда
  • 23 января 2019

Мужчину задержали спустя месяц после преступления

В Ижевске арестовали 42-летнего местного жителя. Он надругался над 10-летней девочкой прямо в автобусе, направлявшемся по городскому маршруту.

Инцидент произошел еще в декабре 2018 года. Но известно о нем стало только сейчас. В салоне автобуса №21, который направлялся от остановки "Администрация Ленинского района" города до остановки общественного транспорта "Кинотеатр "Родина" мужчина совершил свое противоправное деяние.

При этом неизвестно, почему внимание на преступление не обратили другие пассажиры автобуса. Злоумышленник скрылся, но его задержали 18 января. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий житель Завьяловского района.

Поначалу он отрицал свою причастность к совершению насильственных действий. Но позднее мужчина признал свою вину под давлением собранных улик, передает сайт СУ СКР по Удмуртии.

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