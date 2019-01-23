В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой

Смартфон подвергся серьезным изменениям

На youtube-канале Consepts iPhone появилось видео с новой моделью iPhone. Ее нарисовал дизайнер, который основывался на последних слухах.

Представленный рендер полностью соответствует ранее появившейся информации о новом телефоне. Смартфон оснащен тройной камерой. Ее сенсоры теперь размещаются на квадратном блоке.

Традиционный разъем Lightning заменен на более прогрессивный USB-C. Сканер отпечатка пальцев расположен внутри экрана

Кроме того, неожиданно изменился дизайн смартфона. Торцы корпуса вновь стали плоскими и прямоугольными, как это было у iPhone 4 и 5. Также изменилось расположение сенсоров на тыльной стороне телефона. Они размещены горизонтально.