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Минобороны добровольно выдало секретные данные

14:37
  • среда
  • 23 января 2019

К американцам у России тоже много вопросов

Минобороны и Министерство иностранных дел провели специальный брифинг, посвящённый новейшей отечественной крылатой ракете 9М729. В парк "Патриот" пригласили зарубежных экспертов, в том числе военных атташе из Евросоюза и НАТО. Чтобы у коллег была возможность лично убедиться: Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, как это утверждают в США, грозя выходом из соглашения.
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Министерство обороны России решилось на беспрецедентный шаг. Показать журналистам и иностранным военным свои новейшие разработки. Речь идет о ракетах, которые входят в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер М". Оружия, большинство характеристик которого до сих пор остаются секретными. Причина в обвинениях США, что новые ракеты для "Искандеров" нарушают договор РСМД, согласно которому США, Советский Союз, а затем и Россия должны были уничтожить и больше не делать ракет с дальностью полета от 500 до 5000 километров.

Военные объяснили, в чем разница между двумя, казалось бы, идентичными ракетами. В новой больше мощность взрывчатого вещества, доработаны системы управления и именно из-за этого она стала немного длинней.

Подробности – в репортаже Дмитрия Гусева.

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Характеристики крылатой ракеты 9М729
Ракета 9М729 в выставочном павильоне
Ракета 9М729 в выставочном павильоне
ЗРК "Искандер"
ЗРК "Искандер"
Ракета 9М729 в выставочном павильоне
Ракета 9М729 в выставочном павильоне
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