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Собянин принял решение увеличить поддержку московских театров

14:58
  • среда
  • 23 января 2019

Мэр Москвы открыл после реставрации здание театра "Школа современной пьесы"

Сразу три зала-трансформера, а ещё фантастический свет и звук. "Школа современной пьесы" возвращается в историческое здание на Трубной пощади. В среду его открыл Сергей Собянин. Ремонт после пожара там шёл насколько лет. Удалось не только восстановить старинный особняк, но и добавить к винтажной обстановке самое новое.
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Долгожданное возвращение домой. И всё уже стало историей, и всё уже позади - и тот страшный пожар 2013-го и пять лет кочевой жизни по разным сценическим площадкам столицы. Театр "Школа Современной пьесы" снова репетирует у себя на Трубной.

Все не только возродили и отреставрировали - замечательные исторические залы, лестницы, знаменитую лепнину или люстры. Главная сцена теперь называется как некогда существовавший здесь знаменитый ресторан "Эрмитаж" и превратилась в современную сцену-трансформер, где возможно воплощение любых режиссерских замыслов.

У "Школы современной пьесы" теперь появились и новые пространства - репетиционные, гримерные - и целый подземный этаж, где разместятся гардеробы и технические службы. Столичный мэр в среду на открытии театра первым поздравил артистов с новосельем.

"В прямом смысле слова из пепла возродили замечательный театр "Школа современной пьесы". Иосиф Леонидович - у меня было такое ощущение - не верил, что он вернется в этот театр, что он будет достойно возрожден. Не только возрожден - он приобрел новые современные технологии, новые возможности, получил качественную научную реставрацию, которая здесь не проходила со времен его создания. Так что это большое культурное событие в жизни города", - отметил Собянин.

Для публики театр "Школа современной пьесы" откроют 25 января - в Татьянин день. Иммерсивным спектаклем "Труба зовет". Постановка в новом жанре -  новоселья - всех гостей обязательно проведут по дому, угостят и расскажут историю этого легендарного особняка.

Неслучайно и символично и первое организационное заседание оргкомитета по проведению в Москве года театра состоялось сегодня на возрожденной Трубной. Мероприятий в год театра в столице запланировано более 200. И принципиально, что они получили финансовую поддержку города.

"В этом году, в год театра, мы выделили с вами дополнительно около 700 миллионов рублей на увеличение грантов театров и на проведение мероприятий, посвященных году театров", - рассказал Собянин.

Впрочем, важна не только финансовая поддержка новых постановок или фестивалей. Все последнее время Москва активно строит и театральные здания и ремонтирует, реставрирует принадлежащие им старинные особняки. Новые пространства уже получили и Табакерка, Et Cetera и "Современник". При этом каждая реконструкция означает еще и полнейшее техническое переоснащение. И в ближайшие годы реставрация ждет такие известные московские театры, как им. Маяковского и имени Пушкина.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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