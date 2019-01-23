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Московские коммунальщики забрались на крыши

15:22
  • среда
  • 23 января 2019

Обильно выпавший в Москве снег создаёт ощущение настоящей зимы, но добавляет работы коммунальщикам

Второй день в городе светит солнце, снег не идёт, и у коммунальщиков есть возможность завершить очистку крыш. Поскольку это работа на высоте, помимо лопат, они получают страховочные пояса, каски, рации и рупоры, передает "ТВ Центр".

Для каждой крыши своя особенность очистки, но важно, чтобы не оставалось наледи, которая может свалиться на прохожих. В целях безопасности место, куда будут скидывать снег и лед, огораживают.

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