Московские коммунальщики забрались на крыши

Обильно выпавший в Москве снег создаёт ощущение настоящей зимы, но добавляет работы коммунальщикам

Второй день в городе светит солнце, снег не идёт, и у коммунальщиков есть возможность завершить очистку крыш. Поскольку это работа на высоте, помимо лопат, они получают страховочные пояса, каски, рации и рупоры, передает "ТВ Центр".

Для каждой крыши своя особенность очистки, но важно, чтобы не оставалось наледи, которая может свалиться на прохожих. В целях безопасности место, куда будут скидывать снег и лед, огораживают.