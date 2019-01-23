Как меняется система общественного транспорта Москвы

В этом году планируется запустить движение по первым Московским центральным диаметрам

В этом году в Москве продолжится развитие транспорта. Большое внимание уделят метро, Московскому центральному кольцу и пригородному железнодорожному сообщению.

Москва на международной арене уже давно укрепила звание мегаполиса и успешно конкурирует с другими мировыми столицами. Причем, одинаково город развивается сразу в нескольких сферах. В частности, известные консалтинговые организации и популярные рейтинги высоко оценивают транспортную политику российской столицы.

За последние годы российская столица стала лидером сразу по многим показателям. Во-первых, пользователи отмечают доступность и разнообразие общегородского транспорта. Именно поэтому существенно выросло и количество пользователей - доля уже превысила две трети. Показатель превосходит аналогичные в большинстве городов мира. Эта тема приоритетна и для правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

"Это развитие больших четырех блоков в Москве: это развитие рельсового вида транспорта, куда мы относим метрополитен и все виды пригородного железнодорожного транспорта, это развитие магистрального наземного транспорта, куда входят автобусы, трамвай. Наша задача обеспечить возможность выбора и обеспечить присутствие в Москве самых передовых, самых новых, самых интересных видов городского транспорта", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Особенно если городской транспорт позволяет доехать до пункта назначения в два раза быстрее, минуя пробки. Причем поездка пройдет не только быстро, но и комфортно - с сентября весь общегородской транспорт работает без турникетов. Увидеть популярность можно и сравнивая ситуацию с 2010 годом. И это не удивительно. За последние несколько лет в столице появилось сразу несколько возможных вариаций перемещения по городу.

И с каждым годом ситуация только улучшается. В прошлом году для москвичей открылись сразу 17 станций метро - это абсолютный рекорд строительства столичной подземки. Похвастаться московское метро может не только Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных телефонов, но и одним из самых молодых парков в мире. Заработал и новый практически революционный транспорт. Электробусы вышли на дороги столицы в сентябре, но уже снискали популярность. 45 машин по пяти маршрутам перевезли более миллиона пассажиров.

"Это не просто комфортный городской транспорт. Это прорыв для развития всего российского автомобилестроения", - сказал Ликсутов.

Рост популярности общественного транспорта снизил и нагрузку на столичные дороги. Останавливаться на достигнутом власти не собираются. Программа развития и улучшения транспортной системы города продолжится и в 2019 году.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".