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Собянин открыл "Школу современной пьесы" после реставрации

13:12
  • среда
  • 23 января 2019

В ноябре 2013 года на сцене театра произошел пожар

Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реставрации здание театра "Школа современной пьесы" на Трубной площади. По его словам, техническое оснащение учреждения отвечает современным требованиям.

"Мы не только заботливо восстановили этот памятник архитектуры, но и создали внутри современное театральное пространство. Зрителям в театре стало более комфортно, а у режиссеров и артистов появятся такие возможности для реализации своих творческих замыслов, о которых они раньше и мечтать не могли", - скзаал Собянин.

Мэр поздравил коллектив и поклонников театра "с возвращением в родные пенаты".

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