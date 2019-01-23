В Москве открылась выставка о самом необычном театре страны

В Музее имени Бахрушина открылась выставка, посвящённая этому творческому коллективу

"Наилучшее обслуживание вольнонаёмного населения Воркутинского угольного бассейна художественно-зрелищными мероприятиями" - с такой целью указом одного из начальников НКВД был создан необычный театр. Его труппа состояла из заключённых. А руководителем стал отбывавший тюремный срок главный режиссёр Большого театра. В Музее имени Бахрушина открылась выставка, посвящённая этому творческому коллективу.

Искусство, рождённое за колючей проволокой. В начале 40-х в одном из крупнейших лагерей ГУЛАГа – Воркутлаге – отбирали актёров, музыкантов, художников, балетмейстеров. В Заполярье в условиях вечной мерзлоты сложилась труппа из 150 человек – целый оркестр, хор, костюмерный и декорационный цех. В разгар войны спектакли заключённых дарили минуты радости и счастья тысячам зрителей.

Опереттой Кальмана "Сильва" театр открылся в октябре 1943-го. Текст и ноты восстанавливали по памяти. Многие впервые за долгое время услышали звуки оркестра. Легкая радостная музыка в противовес нечеловеческим условиям жизни. Заключённые давали в год более 600 спектаклей по городам и посёлкам. Артистов приводили под конвоем – и только на сцене они по-настоящему жили.

Среди заключённых оказалось множество талантливейших людей во главе с руководителем труппы Борисом Мордвиновым - бывшим главным режиссёром Большого театра. Спустя 75 лет его внучка стала идейным вдохновителем выставки в музее Бахрушина.

Фотографии, афиши, личные вещи, документы – многое из семейного архива. В 43-м срок Бориса Мордвинова уже подошёл к концу, но во время войны заключённых из Воркуты не выпускали. Он смог уехать только в 46-м – именно эти три года стали самыми яркими в истории театра.

Воркутинский театр тоже выжил, как и его создатели, и тоже получил свободу. Сейчас труппа из 50 человек продолжает дело жизни артистов Воркутлага. Это история одного театра – и целой страны. Возможно, выставка станет передвижной и отправится по городам России, а сам театр – на гастроли, не только по России, но и за рубежом.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".