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Испугавшийся армии Путина Киев бьется в истерике

14:07
  • среда
  • 23 января 2019

​Украинский эксперт считает, что президент России загнан в угол

На Украине вновь готовятся к полномасштабной войне с Россией. В этом уверен бывший глава Службы украинской вешней разведки Виктор Гвоздь.
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"Потому что, во-первых, (президент России, - прим. ред.) Путин сейчас загнан. Во-вторых, у него ситуация с Крымом, проблемы с мостом, если вода не пойдёт в Крым, он через два-три года превратится в пустыню", - на полном серьезе утверждает Гвоздь.

По его словам, основной целью российских войск якобы станет захват Каховского водохранилища в Херсонской области. Это должно помочь прекратить высыхание Крыма, сообщает "ПолитНавигатор". А еще Гвоздь уверен, что российская сторона для этого уже якобы наращивает войска на своих западных границах.

Ранее на Украине неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать с ней полномасштабную войну. В частности, 20 января об этом сказал политтехнолог Дмитрий Раимов. Причиной якобы может стать возможная приостановка строительства "Северного потока-2". Подобные заявления позволял себе и президент страны Петр Порошенко.

Гвоздь проработал на посту главы СВУ два года - с 2014-по по 2016-й. Президент Украины Петр Порошенко уволил его по неизвестным причинам. Перед этим стало известно, что на Украине в рамках реформы министерства обороны и генштаба, которая предусматривает сокращение личного состава, руководителей военного ведомства проверили на детекторе лжи. В итоге 40% из числа руководства Минобороны не прошли тест на полиграфе. Их также решили уволить.

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