Под Москвой найдено тело полицейского

Рядом обнаружили предсмертные записки

В Подмосковье найден мертвым 31-летний командир отделения полиции ГУ МВД России по Москве. Тело находилось в ванной комнате квартиры на Советской улице в Королеве.

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что это было самоубийство. "Прапорщик полиции, по предварительным данным, совершил суицид. Он оставил предсмертные записки", - цитирует источник Агентство "Москва".

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Они изъяли из квартиры ноутбук, телефон и удостоверение.