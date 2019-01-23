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Под Москвой найдено тело полицейского

13:58
  • среда
  • 23 января 2019

Рядом обнаружили предсмертные записки

В Подмосковье найден мертвым 31-летний командир отделения полиции ГУ МВД России по Москве. Тело находилось в ванной комнате квартиры на Советской улице в Королеве.

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что это было самоубийство. "Прапорщик полиции, по предварительным данным, совершил суицид. Он оставил предсмертные записки", - цитирует источник Агентство "Москва".

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Они изъяли из квартиры ноутбук, телефон и удостоверение.

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