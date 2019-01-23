Близкие Собчак нелестно отозвались о ревнивом Виторгане

В окружении светской львицы назвали актера безвольным маменькиным сынком

Максим Виторган еще долго будет радоваться своей "победе" над Константином Богомоловым. Причина такого поведения кроется в характере актера.

Как рассказали в окружении супруги Виторгана Ксении Собчак, актер относится к категории людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут и страдают.

"Максим – тихонький маменькин сынок, который вдруг решил топнуть на родителей ножкой и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов – ни волевых, ни эмоциональных", – рассказала изданию Дни.ру знакомая Собчак.

Рассказала собеседница и об отношении родителей Виторгана к светской львице. По ее словам, от одного только имени Собчак у Эммануила Виторгана "подскакивает давление". Девушка утверждает, что в семье известного актера тема отношений Максима и Ксении под запретом.

Драка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла 21 января у одного из кафе в центре Москвы. Предположительно, актер приревновал Ксению Собчак к режиссеру и вывел его поговорить. Виторган ударил Богомолова по лицу и сломал ему нос.