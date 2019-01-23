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Кончаловский после венчания решился на поцелуи с Дорониной

14:28
  • среда
  • 23 января 2019

Режиссер планирует поставить спектакль во МХАТе

Андрей Кончаловский создаст спектакль "Сцены из супружеской жизни" во МХАТ имени Горького, которым раньше руководила актриса и театральный режиссер Татьяна Доронина. Новым художественным руководителем театра стал Эдуард Бояков, а Доронина заняла почетную должность президента театра.
Подробности тайного венчания Кончаловского и Высоцкой

Кончаловский заявил, что готовится к встрече с ней. "Еще не встречался. Только договорился, что буду ставить спектакль. Очевидно, Бояков уже поговорил с ней сам. А я приду во МХАТ и начну целовать Татьяну Доронину. Но это еще впереди", - приводит слова режиссера портал "Известия".

Кончаловский отметил, что у Дорониной есть ум и энергия. "Это и есть энергия. Если нет ума, какая энергия? У нее абсолютно здравая голова", - сказал он.

Накануне стало известно, что Андрей Кончаловский обвенчался со своей женой Юлией Высоцкой. Церемония прошла в Троицком соборе Пскова.

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