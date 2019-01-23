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Хватит болтать: Медведев разнес Роскосмос

14:35
  • среда
  • 23 января 2019

Премьер пожурил госкорпорацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев остался недоволен действиями госкорпорации Роскосмос, которая выполнила строительство космодрома "Восточный" только на четверть запланированного объема. Кроме того на завершение работ понадобятся дополнительные средства.

"Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году. Надо работать - меньше говорить и больше делать", - заявил премьер на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации и ее подведомственных организаций.

Он напомнил, что первая очередь строительства должна была завершиться еще в 2018 году. Однако на самом деле построено, "если считать в штуках" только 5 из 19 запланированных объектов, пишет "Газета.Ru".

Глава кабмина напомнил, что в 2019 году должна начаться вторая очередь строительства. Это необходимо, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов самого различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. Однако существующая динамика строительства не позволяет уложиться в эти сроки.

"Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", - сказал Медведев.

В октябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о подписании контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный. Первый пуск с космодрома состоялся в апреле 2016 года в присутствии президента России Владимира Путина.

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