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Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии взорвала Сеть сумасшедшим клипом

15:10
  • среда
  • 23 января 2019

За несколько дней видео набрало 8,5 тысяч просмотров

Белорусская певица Мария Грегори выложила на своем youtube-канале видеоклип, где объявила о своих планах принять участие и даже победить в песенном конкурсе "Евровидение-2019". Также видео содержит исполнение отрывка песни I Still Love You, с которой певица планирует представить Белоруссию в Тель-Авиве.
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В видеоролике Мария то парит в где-то облаках, то поднимается над Минском, то стоит рядом с президентом своей страны Александром Лукашенко. Она утверждает, что всю жизнь посвятила музыке, поэтому надеется на успех.

Клип певицы взбудоражил поклонников "Евровидения". "У меня лопнули перепонки и 2 чашки", "Я за. Пусть выступает. Только в костюме картошки. Или белорусской креветки. Порвем Евровидение", "Философская серия кадров, где она парит над церковью, а затем рядом с Лукашенко", "Пациентка психиатрической клиники в Новинках. От Новинок будешь выступать﻿", "На Славянский базар пусть идёт с такой песней, это очередной провал, как же мне стыдно за нашу страну, и, надеюсь, этот клип не выложат на официальном канале Евровидения, иначе я сойду... ", "Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами", - прокомментировали клип пользователи.

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