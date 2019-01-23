Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии взорвала Сеть сумасшедшим клипом

Белорусская певица Мария Грегори выложила на своем youtube-канале видеоклип, где объявила о своих планах принять участие и даже победить в песенном конкурсе "Евровидение-2019". Также видео содержит исполнение отрывка песни I Still Love You, с которой певица планирует представить Белоруссию в Тель-Авиве.

В видеоролике Мария то парит в где-то облаках, то поднимается над Минском, то стоит рядом с президентом своей страны Александром Лукашенко. Она утверждает, что всю жизнь посвятила музыке, поэтому надеется на успех.

Клип певицы взбудоражил поклонников "Евровидения". "У меня лопнули перепонки и 2 чашки", "Я за. Пусть выступает. Только в костюме картошки. Или белорусской креветки. Порвем Евровидение", "Философская серия кадров, где она парит над церковью, а затем рядом с Лукашенко", "Пациентка психиатрической клиники в Новинках. От Новинок будешь выступать﻿", "На Славянский базар пусть идёт с такой песней, это очередной провал, как же мне стыдно за нашу страну, и, надеюсь, этот клип не выложат на официальном канале Евровидения, иначе я сойду... ", "Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами", - прокомментировали клип пользователи.