Попавший в авиакатастрофу футболист мог выжить

Названы версии чудесного спасения игрока

Полиция Гернси не перестает поиски пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. 21 января самолет с аргентинским нападающим на борту пропал с экранов радаров.

Сотрудники полиции даже выдвинули четыре версии развития событий. Согласно первой из них, самолёт приземлился в неизвестном месте, и не смог выйти на связь. По второй версии, легкомоторный самолет приземлился на воду, и потерпевших подобрало судно, проходившее мимо.

Кроме того, полиция напомнила, что на борту самолета должна была быть спасательная шлюпка. Ею можно было воспользоваться после приземления на воду. Последняя версия – наименее позитивная. Согласно ей, воздушное судно разбилось после удара о воду. Потерпевшие оказались в море.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.

Все версии описаны в Twitter полиции Гернси. Также сообщается, что в поисковой операции задействованы три самолета и один вертолет.

Ранее в Сети были опубликованы аудиосообщения нападающего. Он отправил их в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет Piper Malibu, на котором он летел, пропал с радаров. В частности, он сообщил, что борт, на котором он направлялся из Нанта в Кардифф, "кажется, вот-вот развалится". "Если через полтора часа от меня не будет никаких новостей, то не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня", - отметил аргентинец. Кроме того, он признался, что ему очень страшно.

Связь с самолетом была потеряна в понедельник в 20 километрах к северу от острова Гернси, который входит в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На борту находились два человека. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили плавающие на поверхности воды вещи.