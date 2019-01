Попавший в авиакатастрофу футболист мог выжить

Полиция Гернси не перестает поиски пропавшего футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. 21 января самолет с аргентинским нападающим на борту пропал с экранов радаров.

Сотрудники полиции даже выдвинули четыре версии развития событий. Согласно первой из них, самолёт приземлился в неизвестном месте, и не смог выйти на связь. По второй версии, легкомоторный самолет приземлился на воду, и потерпевших подобрало судно, проходившее мимо.

Кроме того, полиция напомнила, что на борту самолета должна была быть спасательная шлюпка. Ею можно было воспользоваться после приземления на воду. Последняя версия – наименее позитивная. Согласно ей, воздушное судно разбилось после удара о воду. Потерпевшие оказались в море.

