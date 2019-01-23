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Ученые обнаружили серьезную опасность от приема аспирина

15:24
  • среда
  • 23 января 2019

Лекарство может спровоцировать внутреннее кровотечение

Учены обнаружили положительный и побочный эффекты от приема аспирина. Таблетка способна понизить риск сердечного приступа или инсульта, но в то же время она разжижает кровь, что может спровоцировать внутреннее кровотечение.
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Это осложнение встречается крайне редко, однако людям пожилого возраста следует быть внимательными – если нарушений в работе сердца и сосудов нет, то аспирин принимать не стоит, пишет журнал JAMA со ссылкой на британских ученых.

"Профилактика аспирином может быть полезна лишь при условии, что риск сердечного приступа в ближайшие годы составляет не менее 10% и при этом отсутствуют проблемы со свертываемостью крови", - уточнили врачи.

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