Российские школьники стали падать в голодные обмороки

На еду нет денег

В Кемеровской области школьники, родители которых не могут платить за питание, падают в голодные обмороки. Информацию об этом в настоящий момент проверяют местные власти после того, как первым тревогу забил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын.

По словам омбудсмена, к нему обратились классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием. Ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодняшний день "шефство" взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

"У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сообщил он.

На ситуацию отреагировала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру в связи с информацией о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса.

"Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне", - прокомментировали в пресс-службе Кузнецовой "Интерфаксу".

Реакция властей Кузбасса

Проверить заявление Кислицына уже поручил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Подчиненные губернатора проверят все школы региона. При этом администрация региона назвала заявления Кислицына сомнительными.

По мнению замгубернатора по вопросам образования и науки Елены Пахомовой, все школьники Кемеровской области получают нормальное питание, около 90% обеспечены горячим питанием в школах. "Тех детей, которые не охвачены были бы питанием, у нас нет", - сказала она.

"Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление", - отметила замгубернатора (цитата по РИА Новости).

В администрации области подтверждают, что решение о том, как будет питаться ребенок в школе, принимают его родители или законные представители. При этом дети из малоимущих, многодетных семей и из других льготных категорий получают питание в школах за счет бюджета.