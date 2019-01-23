Путина смутили девушкой в кокошнике

Студентка МГУ в национальном костюме а капелла спела президенту народную песню

Владимир Путин высказался об идее ношения национальных костюмов в учебных заведениях. Во время посещения МГУ имени Ломоносова президент заявил, что это будет отвлекать от учебы.

В университете Путин провел заседание попечительского совета. Перед его началом главе государства провели экскурсию и дали возможность пообщаться со студентами. Одна из них встретила Путина в кокошнике, передает ТВЦ.RU. Он оценил внешний вид девушки.

"Это красиво, колорит передаёт. Сохраняет культурные традиции. Появиться вот так на занятиях… Но только отвлекать будет от текущей работы учебной", - сказал Путин под смех собравшихся.

Студентка рассказала, что занимается пением и национальный костюм заказывала специально для выступлений. После этого она а капелла спела президенту несколько куплетов из народной песни.