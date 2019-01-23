Бывший сожитель зарезал женщину на подмосковной парковке

Мужчина болезненно переживал расставание

В подмосковном Щелкове 46-летний мужчина зарезал свою бывшую сожительницу. Женщина скончалась на месте.

Трагедия произошла утром 23 января на парковке возле магазина на Пролетарском проспекте. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой злоумышленник повалил жертву на землю и начал избивать. Затем он нанес ей не менее пяти ножевых ранений.

Мужчину задержали на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о его аресте, пишет агентство "Москва".

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина не оправился после расставания. По одной из версии, он не смирился с тем, что сожительница ушла к другому. По другой версии – его не устроил тот факт, что после расставания женщина забрала себе дом, а ему пришлось съехать в съемное жилье.