Захарову удивили появившиеся из ниоткуда "спасители" Скрипалей

Новые подробности еще больше запутывают дело

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что первую помощь экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказали 16-летняя девушка и ее мать, военный врач.

Дипломат заметила, что от новых подробностей картина еще больше запутывается. Не понятно, почему британские власти почти год скрывали от общественности этот факт, хотя поминутно рассказали прессе о перемещениях и контактах Скрипалей в день отравления.

Кроме того, не совсем ясно, почему девушка и ее мать не пострадали от действия нервно-паралитического вещества, в то время как полицейский Ник Бейли получил сильное отравление при контакте со Скрипалями на месте происшествия, передает ТАСС.

"Получается, что взрослый полицейский оказался при смерти и его пришлось госпитализировать, а 16-летняя девушка даже не обращалась к врачам с каким-то недомоганием", - удивилась Захарова.

21 января в британских СМИ появилась информация о том, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию спасла 16-летняя Эбигейл Маккорт. В день отравления она заметила Скрипалей на улице без сознания. Маккорт решила, что у них сердечный приступ и позвала на помощь мать, Элисон Маккорт, которая оказалась главой службы медсестер Сухопутных войск Великобритании.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.