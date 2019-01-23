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Угонщик самолета Сургут-Москва арестован

16:56
  • среда
  • 23 января 2019

Павел Шаповалов арестован на два месяца

Суд в Ханты-Мансийске арестовал на два месяца обвиняемого в угоне пассажирского Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Сургута в Москву.
"Мужик деревенский": угонщик из Сургута летел впервые в жизни

41-летний Павел Шаповалов был задержан накануне за попытку захвата самолета. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска.

Защита обвиняемого заявила, что намерена обжаловать решение суда. "Не согласны с решением, будем обжаловать", - сказал адвокат после оглашения решения судьей (цитата по ТАСС).

Во время полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в Афганистан. Сообщалось, что при этом он угрожал оружием. В ходе досмотра взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Ему назначена психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. По данным СК, мужчина был ранее судим за порчу имущества.

Ранее стало известно, что Шаповалов летел впервые в жизни и даже не знал, как пройти предполетный досмотр. Источники назвали Шаповалова обычным деревенским мужиком. В зоне вылета он находился без вещей, ни с кем не общался и вел себя тихо.

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