Необычное явление нависло над Москвой

Вокруг солнца появилось необычное оптическое явление

Жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать необычное оптическое явление – гало. В морозную погоду вокруг солнца или луны можно наблюдать круги, дуги, световые пятна или столбы.

"Гало — оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков", - объяснили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, морозная погода в столичном регионе сохранится до конца недели. В четверг, 24 января, днем в столице ожидается до минус 13 градусов, по области – до минус 15. Местами небольшой снег и гололедица. В пятницу до минус 12 и минус 14, соответственно.