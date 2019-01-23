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ФСБ задержала охранника организатора блокады Крыма

17:53
  • среда
  • 23 января 2019

В Крыму задержали члена украинского нацбатальона

В Крыму расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в участии в украинском нацбатальоне, созданном Ленуром Ислямовым – организатором блокады полуострова в 2015 году.

По данным ФСБ, крымчанин 1994 года рождения в 2016 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

"В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ – Ислямова - и выполнение поставленных им задач", - добавили в ведомстве (цитата по "Интерфаксу").

Ислямов является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

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