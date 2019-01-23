"Превосходная форма читалась в каждом движении": Загитова блеснула в Минске

Судьи высоко оценили прокат российской фигуристки

Алина Загитова заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Она получила 75, 00 балла. На втором месте оказалась россиянка Софья Самодурова с результатом 72,88 балла.

Спортивный комментатор Андрей Журанков отметил некоторые технические недочеты в прокате Загитовой, однако добавил, что фигуристка находится в отличной физической форме.

"Судьи оценили прокат Загитовой как не самый лучший с точки зрения технической оценки, и это сама Алина Загитова объяснила после проката. Там был небольшой недокрут в каскаде. Судьи это заметили, и поэтому она потеряла чуть-чуть баллы на каскаде, и еще она чуточку потеряла баллы на прыжке с шагом, потому что был не очень чистый выезд, она чуть-чуть клюнула корпусом вперед, слава богу, не коснулась рукой льда. Но, в общем, та концентрация, и та превосходная форма, в которой сейчас находится Алина Загитова, делают ей честь. Она большой молодец, она целеустремленная, это читалось в каждом движении ее короткой программы. Она сейчас лидер, даже несмотря на ошибки, и это абсолютно объективная оценка", - сказал Журанков ТВЦ.RU.

Более того, комментатор считает, что у Алины самые высокие шансы на победу в чемпионате, при этом все зависит от нее самой. "На самом деле она не соревнуется ни с кем из тех девочек, которые катаются на Чемпионате Европы. Она исключительно соревнуется только с собой и только со своим умением психологически ставить барьер от того, что было до проката", - пояснил он.

Андрей Журанков также высказался о прокате Софьи Самодуровой, указав на его безошибочность. "Сонечка Самодурова большая молодец! Она стабильно с самого начала сезона, как под копирку, очень хорошо, качественно катает свои программы, и короткую здесь в Минске, и на Чемпионате Европы. Тоже получилось очень успешно. Самое главное, что получилась короткая и безошибочной, и хореографически сделанной очень правильно, без каких-либо изъянов", - подчеркнул комментатор.

Он добавил, что Самодурова получила самые высокие оценки в своей карьере за короткую программу и по праву заняла в ней второе место.

Соревновательная часть континентального первенства по фигурному катанию открылась 23 января и началась с короткой программы. Произвольную программу фигуристкам предстоит откатать 25 января.