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Со времен переворота на Украине подешевела только гречка

18:56
  • среда
  • 23 января 2019

Некоторые продукты подорожали на 542 процента

На Украине за четыре года сильно подорожала продуктовая корзина, подешевела только гречка – на шесть процентов.

Цены на ряд "социальных" продуктов возросли от 58 процентов до 542 процентов. Бакалея подорожала в 1,7 раза, яйца и мясо – в 2 раза, молоко – в 2,2 раза, хлеб – в 2,8 раза, овощи – в 3,9 раза, пишет РИА Новости.

При этом минимальная зарплата украинца с 1 января 2019 года составляет 114 долларов (3,2 тысячи гривен). Это на 12 процентов выше, чем было. Тем не менее, из-за роста цен на продукты украинцы не почувствуют эту прибавку, уверен депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко.

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