Встреча Путина и Эрдогана началась с соболезнований

Два дня назад в Керченском проливе погибли турецкие моряки

В Москве началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств пожали друг другу руки и приступили к переговорам.

В первую очередь Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Керченском проливе. 21 января там загорелись два танкера "Канди" и "Маэстро", которые под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. На бортах находились 32 человека – граждане Турции и Индии. По последним данным, погибли 10 моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести.

"Инцидент произошел за пределами нашего территориального моря - в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали все для того, чтобы спасти людей", - сообщил российский лидер.

В начале переговоров Путин также отметил заслугу своего турецкого коллеги в улучшении отношений между Москвой и Анкарой. Это касается и товарооборота, и туристической отрасли, и вопросов безопасности, пишет ТАСС.

"Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени", - подчеркнул Путин.