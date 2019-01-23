ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Встреча Путина и Эрдогана началась с соболезнований

18:12
  • среда
  • 23 января 2019

Два дня назад в Керченском проливе погибли турецкие моряки

В Москве началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств пожали друг другу руки и приступили к переговорам.

В первую очередь Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Керченском проливе. 21 января там загорелись два танкера "Канди" и "Маэстро", которые под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. На бортах находились 32 человека – граждане Турции и Индии. По последним данным, погибли 10 моряков, еще 10 считаются пропавшими без вести.

"Инцидент произошел за пределами нашего территориального моря - в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали все для того, чтобы спасти людей", - сообщил российский лидер.

В начале переговоров Путин также отметил заслугу своего турецкого коллеги в улучшении отношений между Москвой и Анкарой. Это касается и товарооборота, и туристической отрасли, и вопросов безопасности, пишет ТАСС.

"Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени", - подчеркнул Путин.

Новости по теме
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.