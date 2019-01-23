Угонщик из Сургута признался в терактах 11 сентября

Павлу Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу

Угонщик самолета Москва – Сургут заявил о своей причастности к теракту 11 сентября 2001 года. Как рассказали источники, близкие к следствию, Павел Шаповалов сказал это еще на борту лайнера, когда требовал сменить курс и направиться в Афганистан.

"Он не пил, не курил, просто протекла голова в полете. Говорит, скажи пилоту, что в самолете летит Паша Шаповалов, который причастен к теракту 11 сентября", - приводит слова источника URA.RU.

В свою очередь, адвокат угонщика Евгения Жердева рассказала, что он до сих пор не может внятно объяснить свои действия.

Захват самолета, летевшего из Сургута в Москву произошел 22 января. Павел Шаповалов потребовал сменить курс и направиться в Афганистан. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске, где самолет в итоге взял штурмом спецназ. Позднее на допросе угонщик признался, что в Афганистан ему лететь не нужно было. По словам мужчины, "не так все просто, как кажется с первого раза". Следственный комитет назначил ему психиатрическую экспертизу.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — на Пентагон. Четвертый самолет, предположительно, должен был врезаться в Белый дом, но рухнул в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атаки террористов стали 2977 человек.