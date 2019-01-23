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В Кузбассе не нашли голодных школьников

18:48
  • среда
  • 23 января 2019

Комиссия по итогам проверки не подтвердила сообщения о голодных обмороках у школьников

Местные власти, депутаты и общественники проверили все школы Кузбасса, однако информация о голодных детях, которые якобы падают в обмороки, не подтвердилась. Ранее для расследования подозрений, которые озвучил региональный детский омбудсмен, была создана специальная комиссия.

О результатах проверки отчитались в Общероссийском народном фронте. Там заверили, что члены комиссии пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых.

"В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков", - цитирует "Интерфакс" члена регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрия Скворцова.

Тревогу ранее забил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. Он сообщил, что в Кемеровской области школьники, родители которых не могут платить за питание, падают в голодные обмороки. Местные власти удивились таким заявлениям и назвали слова омбудсмена сомнительными. Свою проверку также начали в СКР.

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