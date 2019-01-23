Путин на переговорах перечислил заслуги Эрдогана

Лидеры обсудили Сирию и гибель турецких моряком близ Керчи

В Кремле проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом. На повестке - вопросы урегулирования в Сирии, а также ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Приветствуя своего гостя, Путин отметил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают два президента, дает свои положительные результаты во всех сферах двустороннего сотрудничества, передает "ТВ Центр".

"За десять месяцев прошлого года у нас товарооборот вырос больше, чем за весь предыдущий год. Количество российских туристов в прошлом году в Турцию выросло сразу на 30%, достигнув рекордной цифры – шесть миллионов человек. Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому что Вы уделяете этому очень много внимания", - сказал Путин.

Президент Турции поблагодарил Путина за работу российских спасателей, которые пришли на помощь турецким морякам двух танкеров, загоревшихся в нейтральных водах у берегов Крыма.