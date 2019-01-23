Чем запомнился визит Владимира Путина в МГУ

Президент призвал ускорить создание научно-технологической долины

В среду российский президент провел заседание попечительского совета МГУ. Обсуждали итоги работы главного вуза страны за минувший год, а также говорили о перспективах развития. В ближайших планах - создание так называемой технологической долины, где ученые при поддержке бизнеса будут разрабатывать и внедрять прорывные технологии. Владимир Путин призвал эффективнее использовать потенциал МГУ для достижения целей развития государства. А перед заседанием глава государства пообщался со студентами.

Ирландские народные мотивы звучат в Московском университете (см. видео). Впрочем, скрипка - это увлечение студента Никиты Алкина, основное время посвящено учебе на биологическом факультете. Здесь каждый развивает мастерство в любимом деле. Вот третьекурсник мехмата Владислав Кожухов показывает беспилотник - внутри рама из особо легкого материала.

"Мы разработали целую серию таких беспилотников, которые предназначаются - одни для доставки медикаментов, другие, например, используются в инкассаторских целях", - объяснил студент МГУ Владислав Кожухов.

Активно в МГУ развивают научное наставничество. Ребята в белых футболках - школьники старших классов, которые уже занимаются инженерным проектированием под присмотром студентов университета. Разработки занимают призовые места на международных конкурсах, например, в США и Китае.

"У нас получается такая схема, что ребята, которые сейчас студенты и когда-то были сами школьниками - их курировали ребята, которые уже сейчас научные сотрудники. Мы, в свою очередь, когда подрастём, тоже будем курировать ребят младшего возраста и у нас получается такая преемственность", - сказал ученик десятого класса Иван Гончаренко.

С талантливой молодежью встретился Владимир Путин. Президент поздравил всех с наступающим праздником - Днем студента и узнал о последних новостях из жизни университета. Например, совершил виртуальную прогулку по музею антропологии МГУ, теперь разработчики предлагают оцифровать музей блокады Ленинграда.

- Если вы поддержите, мы бы были очень рады. И вот в этом году мы готовы реализовать этот проект.

- С удовольствием это сделаем, потому что это наша с вами общая обязанность. Чтобы не только люди вашего возраста знали об этих трагедиях, подвигах. Но чтобы это осталось на века, навсегда.

И такие разработки необходимы, подчеркивает Путин. Впрочем, России нужно как можно больше прорывных решений. В приоритете - искусственный интеллект, сложное математическое моделирование, квантовая физика. Дело в том, что динамика технологических изменений в мире высока и важно стремительно наращивать темп.

В повестке дня - вопрос развития Московского университета, ведь чтобы страна не отставала в техническом развитии, ее высшая школа должна работать на передовом крае науки. Эти темы обсуждались на заседании попечительского совета МГУ. Один из основных вопросов - создание научно-технологической долины, где ученые и представители бизнеса смогут сразу вместе работать над созданием прорывных технологий. Проект реализуется вместе с правительством Москвы, мэр Сергей Собянин тоже входит в состав попечителей. Путин инициативу поддержал.

"Предложение, которое сделал Виктор Антонович и Сергей Семенович (Собянин), оно естественное и очень перспективное. Ничего там революционного нет. Я думаю, и университет сам порадуется этому решению, те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета. А то, что раньше предполагалась для коммерческого жилья, будет отдано, это пространство, как раз для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по долине. И коммерческая часть оттуда просто исчезнет", - заявил Путин.

Подобный проект, по мнению президента, ускорит решение крупных задач, стоящих перед Россией будущего. Еще одно предложение, прозвучавшее от ректора университета Владимира Садовничего - построить на Воробьевых горах "Конгресс холл", который студенты смогут использовать в своих целях. Например, устраивать познавательные лекции или запускать стартапы.

Пётр Вершинин. Андрей Талалай. Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр". Москва.