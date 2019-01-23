ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем запомнился визит Владимира Путина в МГУ

19:53
  • среда
  • 23 января 2019

Президент призвал ускорить создание научно-технологической долины

В среду российский президент провел заседание попечительского совета МГУ. Обсуждали итоги работы главного вуза страны за минувший год, а также говорили о перспективах развития. В ближайших планах - создание так называемой технологической долины, где ученые при поддержке бизнеса будут разрабатывать и внедрять прорывные технологии. Владимир Путин призвал эффективнее использовать потенциал МГУ для достижения целей развития государства. А перед заседанием глава государства пообщался со студентами.
Путин погрузился в другую реальность

Ирландские народные мотивы звучат в Московском университете (см. видео). Впрочем, скрипка - это увлечение студента Никиты Алкина, основное время посвящено учебе на биологическом факультете. Здесь каждый развивает мастерство в любимом деле. Вот третьекурсник мехмата Владислав Кожухов показывает беспилотник - внутри рама из особо легкого материала.

"Мы разработали целую серию таких беспилотников, которые предназначаются - одни для доставки медикаментов, другие, например, используются в инкассаторских целях", - объяснил студент МГУ Владислав Кожухов.

Активно в МГУ развивают научное наставничество. Ребята в белых футболках - школьники старших классов, которые уже занимаются инженерным проектированием под присмотром студентов университета. Разработки занимают призовые места на международных конкурсах, например, в США и Китае.

"У нас получается такая схема, что ребята, которые сейчас студенты и когда-то были сами школьниками - их курировали ребята, которые уже сейчас научные сотрудники. Мы, в свою очередь, когда подрастём, тоже будем курировать ребят младшего возраста и у нас получается такая преемственность", - сказал ученик десятого класса Иван Гончаренко.

С талантливой молодежью встретился Владимир Путин. Президент поздравил всех с наступающим праздником - Днем студента и узнал о последних новостях из жизни университета. Например, совершил виртуальную прогулку по музею антропологии МГУ, теперь разработчики предлагают оцифровать музей блокады Ленинграда.

- Если вы поддержите, мы бы были очень рады. И вот в этом году мы готовы реализовать этот проект.

- С удовольствием это сделаем, потому что это наша с вами общая обязанность. Чтобы не только люди вашего возраста знали об этих трагедиях, подвигах. Но чтобы это осталось на века, навсегда.

И такие разработки необходимы, подчеркивает Путин. Впрочем, России нужно как можно больше прорывных решений. В приоритете - искусственный интеллект, сложное математическое моделирование, квантовая физика. Дело в том, что динамика технологических изменений в мире высока и важно стремительно наращивать темп.

В повестке дня - вопрос развития Московского университета, ведь чтобы страна не отставала в техническом развитии, ее высшая школа должна работать на передовом крае науки. Эти темы обсуждались на заседании попечительского совета МГУ. Один из основных вопросов - создание научно-технологической долины, где ученые и представители бизнеса смогут сразу вместе работать над созданием прорывных технологий. Проект реализуется вместе с правительством Москвы, мэр Сергей Собянин тоже входит в состав попечителей. Путин инициативу поддержал.

"Предложение, которое сделал Виктор Антонович и Сергей Семенович (Собянин), оно естественное и очень перспективное. Ничего там революционного нет. Я думаю, и университет сам порадуется этому решению, те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета. А то, что раньше предполагалась для коммерческого жилья, будет отдано, это пространство, как раз для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по долине. И коммерческая часть оттуда просто исчезнет", - заявил Путин.

Подобный проект, по мнению президента, ускорит решение крупных задач, стоящих перед Россией будущего. Еще одно предложение, прозвучавшее от ректора университета Владимира Садовничего - построить на Воробьевых горах "Конгресс холл", который студенты смогут использовать в своих целях. Например, устраивать познавательные лекции или запускать стартапы.

Пётр Вершинин. Андрей Талалай. Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр". Москва.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Владимир Путин в шлеме виртуальной реальности
Владимир Путин в шлеме виртуальной реальности
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Студентка МГУ спела Владимиру Путину русские народные песни
Студентка МГУ спела Владимиру Путину русские народные песни
Владимир Путин общается со студентами МГУ
Владимир Путин общается со студентами МГУ
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Заседание попечительского совета МГУ
Заседание попечительского совета МГУ
Сергей Собянин и Андрей Воробьев
Сергей Собянин и Андрей Воробьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.