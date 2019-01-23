ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рассмотрение дела Вышинского отложили на два дня

20:02
  • среда
  • 23 января 2019

Судья отложил рассмотрение жалобы журналиста на незаконность его задержания

В Киеве прошло первое заседание Верховного суда по вопросу о кассационной жалобе руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконность его задержания. Судья решил отложить рассмотрение на 25 января, передает "ТВ Центр". Как рассказал адвокат Вышинского, защита уже подавала апелляцию на арест, но суд, вопреки Конституции Украины, отказал в открытии производства.

Вышинского взяли под стражу в мае прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МИД России неоднократно требовали немедленного освобождения журналиста. В среду Мария Захарова призвала профильные международные структуры к более жесткой реакции на незаконное задержание Вышинского.

Читайте также:
Новости по теме
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Здание МИД России
Здание МИД России
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.