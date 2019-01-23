Рассмотрение дела Вышинского отложили на два дня

Судья отложил рассмотрение жалобы журналиста на незаконность его задержания

В Киеве прошло первое заседание Верховного суда по вопросу о кассационной жалобе руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконность его задержания. Судья решил отложить рассмотрение на 25 января, передает "ТВ Центр". Как рассказал адвокат Вышинского, защита уже подавала апелляцию на арест, но суд, вопреки Конституции Украины, отказал в открытии производства.

Вышинского взяли под стражу в мае прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МИД России неоднократно требовали немедленного освобождения журналиста. В среду Мария Захарова призвала профильные международные структуры к более жесткой реакции на незаконное задержание Вышинского.