Рыбке есть что сказать Лукашенко

Девушка пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) объяснила, почему не смогла прийти на собственную пресс-конференцию, которая должна была пройти днем 23 января в информационном агентстве НСН.

"Вынуждена была сегодня пропустить свою собственную пресс-конференцию, потому что я заболела. У меня полностью высыпало лицо, вот такая голова, я очень себя плохо чувствую", - сообщила девушка в видеообращении, опубликованном на странице адвоката Дмитрия Зацаринского.

В обращении Рыбка, которая является гражданской Белоруссии, поблагодарила президента "любимой страны" и обещала все рассказать, что с ней произошло.

"Спасибо большое президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал. Обязательно принесу свою благодарность, обязательно все расскажу, как сидели, как все было, кого подозреваю", - добавила Рыбка.

Накануне полиция отпустила Рыбку и Алекса Лесли (Александра Кириллова) под подписку о явке, но они по-прежнему остаются в статусе подозреваемых. Их обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Дело возбудили осенью прошлого года. Вину подозреваемые не признают.

17 января Рыбка и Лесли были задержаны в аэропорту "Шереметьево". Они вернулись из Таиланда, где получили условные сроки за незаконное проведение секс-тренинга и нелегальную трудовую деятельность.