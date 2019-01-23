Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян

Светская дива напомнила согражданам про Сталина и доносы

Ксения Собчак прокомментировала сообщения о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова, сообщает ТВЦ.RU. По ее словам, она ******** [испытывает крайнюю степень удивления], читая новости.

Светская львица и супруга ревнивого актера пожаловалась, что личные разборки волнуют людей больше, чем театральные премьеры. При этом именно ей ставят в упрек "скандальность" и "дом2".

В завершение своего сообщения в телеграм-канале Собчак вспомнила классику: "Как говорил Довлатов, "сталин тиран, но кто написал миллион доносов?" (орфография и пунктуация сохранены, - прим. редакции).

Драка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла 21 января у одного из кафе в центре Москвы. Предположительно, актер приревновал Ксению Собчак к режиссеру и вывел его поговорить. Виторган ударил Богомолова по лицу и сломал ему нос.