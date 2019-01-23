Горящие танкеры занесло в Россию

Корабли движутся в сторону Таманского полуострова

Два горящих в Керченском проливе танкера вынесло в территориальные воды России. Пожар произошел в нейтральных водах, но затем течение начало уносить корабли к российским берегам. Теперь танкеры дрейфуют в сторону Таманского полуострова.

"Скорость дрейфа 0,9 узла - порядка 1,5 километра в час. Они уже вошли в российскую 12-мильную зону", - сообщили ТАСС в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Пожар до сих пор не потушен, на танкерах находилось около 4,5 тысячи тонн сжиженного газа.

Взрыв и пожар на двух кораблях в Керченском проливе произошел вечером 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, у них зафиксировали переохлаждение и ожоги. Большинство спасенных моряков - граждане Турции.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Керченском проливе.