ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Горящие танкеры занесло в Россию

20:28
  • среда
  • 23 января 2019

Корабли движутся в сторону Таманского полуострова

Два горящих в Керченском проливе танкера вынесло в территориальные воды России. Пожар произошел в нейтральных водах, но затем течение начало уносить корабли к российским берегам. Теперь танкеры дрейфуют в сторону Таманского полуострова.

"Скорость дрейфа 0,9 узла - порядка 1,5 километра в час. Они уже вошли в российскую 12-мильную зону", - сообщили ТАСС в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Пожар до сих пор не потушен, на танкерах находилось около 4,5 тысячи тонн сжиженного газа.

Взрыв и пожар на двух кораблях в Керченском проливе произошел вечером 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, у них зафиксировали переохлаждение и ожоги. Большинство спасенных моряков - граждане Турции.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Керченском проливе.

Читайте также:
Главное сегодня
Горящие корабли в Керченском проливе
Горящие корабли в Керченском проливе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.