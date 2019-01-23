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Путин попросил перетерпеть трудности в Сирии

21:22
  • среда
  • 23 января 2019

Президент России выступил с заявлением после встречи с Эрдоганом

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча лидеров продолжалась три часа.
Встреча Путина и Эрдогана началась с соболезнований

Глава государства признался, что много говорил с Эрдоганом о Сирии. В целом, заявил Путин, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. "Всем нужно проявить терпение и желание, чтобы добиться преодоления возникших в Сирии трудностей", - попросил российский президент (цитата по РИА Новости). 

Он отметил, что позиция России и Турции принципиальна - необходимо добиться долгосрочного решения сирийского кризиса на политико-дипломатической основе в соответствии с резолюцией ООН.

Лидеры двух стран также затронули тему возможного вывода войск США из северо-восточной Сирии. "Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом", - сказал Путин.

Турецкий лидер в среду прилетел в Россию с рабочим визитом. Переговоры начались в 17:40 мск.

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