Путин попросил перетерпеть трудности в Сирии

Президент России выступил с заявлением после встречи с Эрдоганом

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча лидеров продолжалась три часа.

Глава государства признался, что много говорил с Эрдоганом о Сирии. В целом, заявил Путин, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. "Всем нужно проявить терпение и желание, чтобы добиться преодоления возникших в Сирии трудностей", - попросил российский президент (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что позиция России и Турции принципиальна - необходимо добиться долгосрочного решения сирийского кризиса на политико-дипломатической основе в соответствии с резолюцией ООН.

Лидеры двух стран также затронули тему возможного вывода войск США из северо-восточной Сирии. "Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом", - сказал Путин.

Турецкий лидер в среду прилетел в Россию с рабочим визитом. Переговоры начались в 17:40 мск.