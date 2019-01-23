Власти передумали повышать тарифы на электроэнергию

Правительство проанализирует финансовые риски и реальные доходы россиян

Правительство решило отложить на неопределенный срок введение социальной нормы на электричество. Обсуждение вопроса проходило на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

"Вопрос может быть рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", - объяснил РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Министерство экономического развития (МЭР) предложило ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения. При потреблении до 300 киловатт-часов в месяц оплата будет производиться по базовому тарифу, более 300 киловатт-часов в месяц – по повышенному тарифу, а более 500 киловатт-часов — по "экономически обоснованному".

Кроме того, МЭР предложил отменить тарифные льготы для владельцев электроплит, а также сельских жителей.