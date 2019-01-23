"Газовая принцесса" Тимошенко пообещала Украине независимость

Тимошенко вслед за Порошенко пообещала Украине энергонезависимость через пять лет

Киеву необходимо ускорить реформы и повысить темпы экономического роста для дальнейшей поддержки со стороны Международного валютного фонда. Об этом президенту Украины Петру Порошенко заявила глава МВФ Кристин Лагард по итогам их встречи на полях форума в Давосе. Пока украинский лидер рассказывает европейским партнерам о перспективах национальной экономики, в стране набирает обороты предвыборная кампания. В среду главный претендент на кресло президента Юлия Тимошенко подала документы в ЦИК.

Для Юлии Тимошенко подача документов для регистрации кандидатом в президенты Украины - простая и привычная формальность. Все-таки в третий раз уже борется за главное кресло в стране. В 2010 году с разрывом в три с половиной процента голосов она проиграла Виктору Януковичу по итогам второго тура. В 2014 году - Петру Порошенко. Сейчас "газовая принцесса", по данным соцопросов, на четыре пункта опережает "шоколадного короля". И твердо намерена выйти в дамки. Рейтинги народной любви невысоки у всех кандидатов. Но в ситуации выбора меньшего из нескольких зол Тимошенко на первом месте. Порошенко - на пятом.

"Я ставлю перед собой задачу через пять лет отчитаться перед обществом о том, что на Украине в полной мере достигнута энергетическая независимость. Тогда мы получим и политическую независимость", - сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Но какая политическая независимость без своей церкви! В этом мнении сходятся все соперники президентской гонки. И как один стараются разыграть религиозную карту. Храмы стали разменной монетой. Филарет - пешкой в большой игре. Политики всех мастей используют его обиды на неизбрание в свое время патриархом Московским, начиная с 90-х годов. Теперь, когда новой украинский церковью управляет Константинополь, Филарет и не патриарх вовсе. Ну разве что с утешительной приставкой - почетный. Но Киев с помпой празднует 90-летие Михаила Денисенко. На государственном уровне. Ведь его еще можно использовать в предвыборной гонке, таская за собой повсюду как томос.

На юбилее у главного раскольника всея Украины отметились Юлия Тимошенко, спикер Верховной Рады и премьер-министр, пришли даже бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Последний, кстати, тоже пытался создать автокефальную церковь Украины. Но тогда тот же Филарет был против попадания в религиозное рабство к Константинополю. Теперь же руками Филарета и Порошенко запад внес хаос и раскол в православный мир. Но Петру Алексеевичу все едино - что церковь, что государство, что их полное слияние, вопреки украинской конституции. Ему главное создать видимость борьбы с внешним врагом и заработать себе политические очки.

"Вы уже вошли в историю как духовный и государственный лидер. Один из создателей церкви и государства. Сегодня, когда миллионы соотечественников поднялись на защиту своей родины от российского агрессора, Ваше мудрое слово, Ваши молитвы, придают нам всем силы в поиске правды и справедливости, в сохранении национального единства и вере в победу над врагом", - заявил Порошенко.

Правда поздравлял Филарета Порошенко не лично. Отправил видеообращение из Давоса. И оправдался, мол, там, на всемирном экономическом форуме, у него дело государственной важности -поиск международной поддержки по защите Украины от придуманного самим же Порошенко агрессора. На самом деле - очередной вояж с протянутой рукой. Первая же встреча в швейцарских Альпах -с директором-распорядителем международного валютного фонда. Кристин Лагард пообещала и далее спасать Украину от дефолта кредитными траншами от МВФ, но на правах куратора настоятельно порекомендовала подопечному Петру Алексеевичу ускориться с реформами. Впрочем, в одном Киев впереди планеты всей. С момента госпереворота Украина стала самой опасной страной в мире для журналистов. Первой по похищениям и арестам работников СМИ. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский - яркий тому пример.

"Мы вновь обращаем внимание международного правозащитного сообщества к тому факту, что репрессивным киевским режимом за выполнение своего, подчеркиваю, профессионального долга журналист продолжает незаконно удерживаться. Мы призываем профильные международные структуры к более жесткой реакции на совершенную официальным Киевом откровенную расправу над неугодным сотрудником СМИ. Требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вышинский был взят под стражу в мае прошлого года. Его обвиняют в госизмене. Наказание - до 15 лет тюрьмы. Защита пытается оспорить арест и дошла до Верховного суда Украины. Рассмотрение жалобы началось сегодня и продолжится в пятницу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".