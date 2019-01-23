Путин раскрыл заговор Запада по срыву урегулирования в Сирии

Президент рассказал о письме европейских постпредов о конституционном комитете Сирии

В Москве в среду прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, который прибыл в российскую столицу с рабочим визитом. По их итогам лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию.

Как подчеркнул Владимир Путин, переговоры прошли в традиционной для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере. Во многом они были сфокусированы на экономических вопросах и вопросах развития гуманитарных связей. Много говорили и о положении дел в Сирии, о перспективах межсирийского политического процесса, сообщает "ТВ Центр". По словам российского президента, в частности, обсуждались дополнительные меры для стабилизации ситуации в районе Идлиба.

"В частности, говорили о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда террористической угрозы. Вместе с тем, нужно совместно, сообща, работать в целях окончательного снятия напряженности в этом районе. В таком контексте обменялись мнениями о том, какие дополнительные шаги Россия и Турция могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба. Исходим из того, что поддержание режима перекрещения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с террористами, она должна быть продолжена", - заявил Путин.

"Россия и Турция намерены продолжать совместную борьбу с террористами в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Турция продолжит укреплять координацию с Россией в Сирии. Мы продолжим совместную борьбу с террористическими элементами в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность сирийскому народу", - сказал Эрдоган.

По окончании выступлений президентов России и Турции у журналистов была возможность задать свои вопросы лидерам. Одной из основных тем, интересующих репортеров, стала судьба Конституционного комитета Сирии, создание которого застопорилось. Отвечая на вопрос, Владимир Путин сообщил, что и Москва, и Анкара выполнили свою часть работы по его формированию, но на заключительном этапе Россия и Турция узнали, что некоторые западные партнеры считают проделанную работу незавершенной. Рассказывая об этом, Владимир Путин даже продемонстрировал соответствующий документ, который был неожиданным как для нашей страны, так и для Турции.

Президент достал письмо постпредов Франции, Германии и Великобритании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и процитировал фрагмент: "Ваш спецпредставитель де Мистура не должен одобрить никакого заявления относительно Конституционного комитета, которое гаранты "Астаны" сделают в Женеве 18-19 декабря". "Мне даже трудно сейчас комментировать это обращение к генеральному секретарю со стороны наших партнеров", - признался Путин.