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Меркель пошутила о планах после пенсии

21:43
  • среда
  • 23 января 2019

Ранее канцлер отказалась выдвигаться на новый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель иронично отреагировала на беспокойство главы Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба по поводу того, чем она займется после отставки.
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"Мы надеемся, что вы еще часто будете приезжать в Давос - не в качестве... как говорят по-немецки... пенсионерки, а как активной участницы", - цитирует Шваба "Интерфакс".

В ответ канцлер пошутила: "Ну, сегодня я у вас, поэтому нужно радоваться тому, что имеешь". По залу прокатился смех.

Ранее Меркель решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и заявила, что не будет выдвигаться на новый канцлерский срок в 2021 году.  

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Ангела Меркель на экономическом форуме в Давосе
Ангела Меркель на экономическом форуме в Давосе
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