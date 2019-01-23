Трамп поддержал захват власти в Венесуэле

Врио президента Венесуэлы стал лидер оппозиции Хуан Гуайдо

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо принес присягу в качестве временного президента страны. Он будет занимать эту должность до тех пор, пока не состоятся новые выборы.

Это решение поддержал президент США Дональд Трамп. Он аргументировал свое заявление тем, что парламент Венесуэлы – это единственная власть, которую законно избрал народ страны. "Национальная ассамблея со ссылкой на конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента – вакантным", - отметил Трамп, добавив, что Мадуро будет наказан по всей строгости.

На прошлой неделе парламент страны назвал Мадуро узурпатором и лишил исполнительной силы. В свою очередь Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом. Венесуэльцы массово начали выходить на улицы, выступая либо за Мадуро, либо против него.

Мадуро вступил в должность президента 10 января на шестилетний срок. Он набрал 6,2 миллиона голосов, а его соперник – почти два миллиона голосов избирателей. Венесуэльская оппозиция результаты прошедших выборов признавать отказалась. Страна уже несколько лет находится в тяжелом экономическом и социальном кризисе.

США, страны ЕС, а также группа Лимы отказались отправлять своих представителей на инаугурацию Мадуро, выражая таким образом факт непризнания выборов в Венесуэле. На церемонию приехали президенты Сальвадора, Никарагуа, Боливии, Южной Осетии, глава госсовета Кубы, а также представители России, Турции, Мексики и Китая.