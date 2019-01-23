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Трамп поддержал захват власти в Венесуэле

22:23
  • среда
  • 23 января 2019

Врио президента Венесуэлы стал лидер оппозиции Хуан Гуайдо

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо принес присягу в качестве временного президента страны. Он будет занимать эту должность до тех пор, пока не состоятся новые выборы.
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Это решение поддержал президент США Дональд Трамп. Он аргументировал свое заявление тем, что парламент Венесуэлы – это единственная власть, которую законно избрал народ страны. "Национальная ассамблея со ссылкой на конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента – вакантным", - отметил Трамп, добавив, что Мадуро будет наказан по всей строгости.

На прошлой неделе парламент страны назвал Мадуро узурпатором и лишил исполнительной силы. В свою очередь Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом. Венесуэльцы массово начали выходить на улицы, выступая либо за Мадуро, либо против него.

Мадуро вступил в должность президента 10 января на шестилетний срок. Он набрал 6,2 миллиона голосов, а его соперник – почти два миллиона голосов избирателей. Венесуэльская оппозиция результаты прошедших выборов признавать отказалась. Страна уже несколько лет находится в тяжелом экономическом и социальном кризисе.

США, страны ЕС, а также группа Лимы отказались отправлять своих представителей на инаугурацию Мадуро, выражая таким образом факт непризнания выборов в Венесуэле. На церемонию приехали президенты Сальвадора, Никарагуа, Боливии, Южной Осетии, глава госсовета Кубы, а также представители России, Турции, Мексики и Китая. 

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