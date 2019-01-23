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Таксист прищемил дверью ухо пассажирки

22:43
  • среда
  • 23 января 2019

Женщина - в больнице, таксист - в полиции

На северо-востоке Москвы произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой. Полиция выясняет подробности произошедшего.

Инцидент произошел возле клуба на улице Академика Королева. Женщина вызвала такси, а затем начала оскорблять водителя. "Тот резко закрыл дверь машины и при этом задел ею голову пассажирки, повредив ухо", - рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Женщину увезли в больницу с травмой ушной раковины. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.

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