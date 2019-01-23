Могилу художника Фалька в Москве взяли под охрану

Захоронение признали выявленным объектом культурного наследия

Могилу художника Роберта Фалька на Калитниковском кладбище в Москве взяли под охрану государства. Захоронение признано выявленным объектом культурного наследия.

В будущем памятник могут включить в реестр объектов культурного наследия. Решение о присвоении такого статуса станет известно после историко-культурной экспертизы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Мосгорнаследие, теперь памятник запрещено сносить, а любые ремонтные работы проводить по согласованию с властями.