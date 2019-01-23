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Недовольные соседством москвичи выломали пандус для ребенка-инвалида

23:49
  • среда
  • 23 января 2019

Участковый жалобы мамы ребенка проигнорировал

Недовольные жители одного из домов в Москве выломали в подъезде пандус, установленный специально для ребенка-инвалида. Об этом TVC.RU сообщили в Главном следственном управлении столичного Следственного комитета. Инцидент произошел на Авиамоторной улице.

Как рассказала мама ребенка, сначала неизвестные залили лаком крепление, котором фиксировался пандус в убранном состоянии. На этом вандалы не остановились. После они прокололи колесо машины женщины. Затем недовольные соседи и вовсе выломали пандус.

Женщина обратилась в полицию. Участковый пообещал матери ребенка-инвалида помочь, но на связь с ней так и не вышел.

По данным СМИ, семья недавно купила квартиру на Авиамоторной улице в ипотеку. Район был выбран из-за близости к школе для детей с ограниченными возможностями.

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