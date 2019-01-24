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Охваченная беспорядками Венесуэла выгоняет дипломатов США

08:14
  • четверг
  • 24 января 2019

США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений, в ответ Каракас грозит оставить американских дипломатов без света и газа

В Венесуэле после попытки госпереворота прокатилась волна массовых беспорядков. По меньшей мере 16 человек погибли в ходе антиправительственных акций протеста.

Участники манифестаций требуют отставки президента Николаса Мадуро. На улицах Каракаса стычки с полицией и погромы. Ситуация обострилась после того, как председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства, отмечает.

Временного президента практически сразу признали США, Канада, Аргентина и Бразилия. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить полномочия и передать власть Гуайдо. 

Тем временем в стране проходят и многотысячные демонстрации в поддержку президента Мадуро, верной ему остаётся и армия. В своём обращении к нации Мадуро назвал происходящее в стране очередной попыткой госпереворота, объявил о разрыве отношений с США и высылке американских дипломатов.

При этом Штаты заявили, что намерены продолжать давление на главу государства, отмечает "Газета.Ru". В Москве подчеркнули, что такая политика Вашингтона по отношению к Каракасу является грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо со своей стороны пригрозил оставить американских дипломатов без света и газа, если те не покинут посольство, передает РИА Новости.

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