Охваченная беспорядками Венесуэла выгоняет дипломатов США

США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений, в ответ Каракас грозит оставить американских дипломатов без света и газа

В Венесуэле после попытки госпереворота прокатилась волна массовых беспорядков. По меньшей мере 16 человек погибли в ходе антиправительственных акций протеста.

Участники манифестаций требуют отставки президента Николаса Мадуро. На улицах Каракаса стычки с полицией и погромы. Ситуация обострилась после того, как председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства, отмечает.

Временного президента практически сразу признали США, Канада, Аргентина и Бразилия. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить полномочия и передать власть Гуайдо.

Тем временем в стране проходят и многотысячные демонстрации в поддержку президента Мадуро, верной ему остаётся и армия. В своём обращении к нации Мадуро назвал происходящее в стране очередной попыткой госпереворота, объявил о разрыве отношений с США и высылке американских дипломатов.

При этом Штаты заявили, что намерены продолжать давление на главу государства, отмечает "Газета.Ru". В Москве подчеркнули, что такая политика Вашингтона по отношению к Каракасу является грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо со своей стороны пригрозил оставить американских дипломатов без света и газа, если те не покинут посольство, передает РИА Новости.