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За время войны провинцию Идлиб покинули десятки тысяч семей

09:45
  • четверг
  • 24 января 2019

Как только снова будет открыт коридор в Абу-Духуре, покинуть Идлиб намерены еще сотни семей

Провинцию Идлиб, находящуюся под контролем боевиков, покидает все больше жителей. По данным российского Центра по примирению, только за последние несколько месяцев из зоны деэскалации вышли более 40 тысяч человек. Они направляются в разные города, в том числе в Хаму. Там развернуто 10 пунктов временного размещения. Беженцы пытаются вернуться к обычной жизни.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева.

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