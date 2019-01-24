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Как США обращаются с Турцией

10:09
  • четверг
  • 24 января 2019

Переговоры Путина и Эрдогана проходили на фоне усиливающегося давления

Как развиваются связи Москвы и Анкары? Каких результатов удалось достичь двум странам в урегулировании сирийского кризиса? И что о диалоге России и Турции думают в США? 

Российско-турецкие отношения обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

"США несколько раз объявили, что из Сирии уходят, но быстро уходить не собираются.  Но само по себе это объявление переполошило регион. Потому что там очень много сплелось интересов различных стран. Конечно, американцы все время давят на Иран. А Турция, не надо забывать, это член НАТО. И они ее хотят держать в руках", - рассказал Попов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Вениамин Попов, директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО
Вениамин Попов, директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО
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