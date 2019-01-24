"Бред какой-то": отец в шоке от развода "Мисс Москва" с королем Малайзии

Папа россиянки прокомментировал слухи

Информацию о разводе "Мисс Москва 2015" Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухамада V прокомментировал отец девушки. Когда до мужчины дозвонились журналисты, он был шокирован услышанным и очень эмоционально отреагировал.

"Это бред какой-то. Я интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первый", - заявил отец Оксаны. При этом на вопрос о местонахождении дочери он ответить отказался. "Я не имею права разглашать, где сейчас находится королевская особа", - отрезал он.

Также развод Оксаны Воеводиной прокомментировал ее пресс-секретарь. "Это бред какой-то, вброс. Это все ложная информация", - сообщил сотрудник.

Однако рассказать о жизни Оксаны с королем пресс-секретарь отказался, также сославшись на государственную тайну, пишет сайт kp.ru. "Мухаммад - действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо", - отметил представитель Воеводиной.

Напомним, 49-летний король Малайзии и 25-летняя "Мисс Москва" сыграли свадьбу 22 ноября 2018 года. Торжество состоялось в российской столице. Вскоре после этого появилась информация об отречении султана от престола.